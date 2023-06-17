Kamyon tramvaya çarptı

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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vatman ve kamyon şoförü ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle Bağcılar-Kabataş hattında seferlerde gecikme meydana geldi.

Kaza ile ilgili Metro İstanbul’dan yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Kavşak bölgesinde hatalı dönüş yapan TIR, hız limitleri ve geçiş kurallarına uygun bir şekilde seyir halinde seferini yapan tramvay aracımıza çarptı.

CAMLARI KIRILDI

Çarpmanın etkisi ile aracımızın camlarının kırılması nedeniyle zarar gören 4 yolcumuza bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. 3 yolcumuz hastaneye kaldırılarak yapılan kontroller sonrasında sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verilerek taburcu edildi. Yaşanan olay nedeniyle Cevizlibağ ve Eminönü istasyonları arasında 1 seferimiz iptal oldu. 17.03’te ekiplerimiz tarafından aracımız hareket ettirildi ve seferlerimiz normale döndü” denildi.

