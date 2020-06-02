Kamyon sürücüsü, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Eskişehir’de Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yük taşıyan 33 CML 56 plakalı kamyon sürücüsü R.Ş.’nin koronavirüs olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ankara-Eskişehir karayolu üzerinde durdurulan kamyon sürücüsü R.Ş., koronavirüs bulguları görülmesi üzerine sağlık ekiplerince ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün kullandığı kamyon ise bir kantara çekilerek Odunpazarı Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilerek ilaçlandı. Kamyonun çevresine ise güvenlik tedbirleri kapsamında şerit çekildi. Sürücünün ise koronavirüs testi sonuçlanana kadar gözlem altında tutulacağı belirtildi.