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ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 02.06.2020 - 16:30,Son Güncelleme:

Kamyon sürücüsü, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Kamyon sürücüsü, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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ESKİŞEHİR’de, koronavirüs pozitif olduğu ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince durdurulan kamyon sürücüsü R.Ş., görülen bulgular üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kantara çekilen kamyon ise ilaçlanarak, sürücüsünün testi sonuçlanan kadar karantinaya alındı.

Eskişehir’de Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yük taşıyan 33 CML 56 plakalı kamyon sürücüsü R.Ş.’nin koronavirüs olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ankara-Eskişehir karayolu üzerinde durdurulan kamyon sürücüsü R.Ş., koronavirüs bulguları görülmesi üzerine sağlık ekiplerince ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün kullandığı kamyon ise bir kantara çekilerek Odunpazarı Belediyesi ekiplerince dezenfekte edilerek ilaçlandı. Kamyonun çevresine ise güvenlik tedbirleri kapsamında şerit çekildi. Sürücünün ise koronavirüs testi sonuçlanana kadar gözlem altında tutulacağı belirtildi.

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