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Kamyon şoförleri terör estirdi: 'Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım size'

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#Kocaeli#Körfez#Kamyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 15:36

Kocaeli’de iki kamyon, trafikte tartıştıkları otomobil sürücüsünün durması için adeta terör estirdi. İçinde yolcu bulunan otomobili sıkıştırıp direksiyonu önüne kıran kamyon sürücüleri, “Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım size” tehdidinde bulundu. O anlar otomobildeki vatandaşlar tarafından kameraya kaydedildi.

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Seyir halindeki 41 AGS 053 plakalı kamyon ile plakası alınamayan bir başka kamyon, trafikte otomobil sürücüsü ile tartıştı. Yağan yağmura aldırış etmeyen iki kamyon şoförü, adeta trafikte terör estirdi.

İçinde kadın yolcunun da bulunduğu otomobilin önü sürekli kesilmek istendi. Otomobilin geçişine de izin vermeyen iki kamyon şoförü, araçlarını otomobilin üzerine sürerek adeta kazaya davetiye çıkardı.

Otomobil sürücüsünün kendini başka bir şeride attığı anlarda kamyon şoförleri, önce sıkıştırıp sonra önüne kırarak durmasını istedi. Kamyon şoförlerinden biri otomobil sürücüsüne, “Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım size” tehdidinde bulundu.

Otomobildeki vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Trafiği tehlikeye düşüren iki kamyonun yaptıkları saniye saniye kameralara yansıdı. Trafikte o anları görenler ise şaşkına döndü.

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Kamyon şoförleri terör estirdi: Delikanlıysanız durun, yoksa kaza yaptırırım size

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#Kocaeli#Körfez#Kamyon

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