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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 15:51 | Son Güncelleme:

Kamyon şarampole yuvarlandı, şoför yaralandı

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Kamyon şarampole yuvarlandı, şoför yaralandı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şarampole devrilen kamyonun şoförü Fikret Kılıçel (55), yaralandı.

Kamyon şarampole yuvarlandı, şoför yaralandı
Kaza, saat 05.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Osmaniye Mahallesi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya giden Fikret Kılıçel yönetimindeki 42 CYR 06 plakalı kamyon, sürücüsün kontrolünden çıkıp bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kazada Kılıçel yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Fikret Kılıçel İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kılıçel’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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