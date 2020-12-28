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BURSA (İHA)
Haber Giriş: 28.12.2020 - 10:11 | Son Güncelleme:

Kamyon önünde giden TIR'a çarptı: 1 ölü 1 yaralı

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Kamyon önünde giden TIR'a çarptı: 1 ölü 1 yaralı
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Bursa Ankara yolunda bir kamyon önünde seyir halindeki TIR'a çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Kamyon önünde giden TIRa çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa Ankara karayolunda meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa'ya doğru seyir halinde olan Vedat S. idaresindeki 34 JF 3544 plakalı kamyon önünde seyir halinde olan Ayhan K. yönetimindeki 11 AAL 779 çekici ve buna bağlı olan 11 AAG 893 plakalı yarı römorka çarptı.
Kazada Vedat S. ile yolcu konumundaki Erdi Y. kamyon içerisinde sıkıştılar. Her iki şahıs olay yerine gelen itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Ancak Erdi Y. tüm müdahaleye rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise yaralı olarak Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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