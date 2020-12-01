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Mehmet OKUR/ SİLİFKE (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 01.12.2020 - 17:37 | Son Güncelleme:

Kamyon marketin önünde devrildi; biber ve domatesler yola saçıldı

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Kamyon marketin önünde devrildi; biber ve domatesler yola saçıldı
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MERSİN'in Silifke ilçesinde, kontrolden çıkan domates ve biber yüklü kamyon, yol kenarındaki marketin önünde sergilenen ürünlere çarpıp, devrildi. Kazada sürücü ile market sahibi yara almazken, kamyondaki ürünler yola döküldü.

Kamyon marketin önünde devrildi; biber ve domatesler yola saçıldı
Antalya'dan Adana’ya domates ve biber taşıyan Orhan Gül yönetimindeki 06 CJE 55 plakalı kamyon, Silifke Alparslan Türkeş Bulvarı Ulugöz Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı. Sürücü Gül’ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, market önünde sergilenen ürünlerin bulunduğu tezgahlara çarptı. Devrilen kamyondaki biber ve domatesler yola saçıldı. Kazayı, sürücü Orhan Gül ve market sahibi yara almadan atlattı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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