Kamyon kasasından sokaklara dağılmışlardı... Polis tek tek yakaladı

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da önceki gece, kamyon kasasından inen kaçak göçmenler sokaklara dağıldı. Bu anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri hemen harekete geçip araştırma başlattı. Kaçak göçmenlerin sevkinde kullanıldığı tespit edilen 45 ADU 797 plakalı kamyon sahibi G.Ç. ve sürücü H.Ç. gözaltına alındı. Kamyona el koyuldu. Karadeniz Mahallesi’nde göçmenlerin yerleştirildiği tespit edilen 3 adrese de baskın yapıldı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Yine Gaziosmanpaşa’daki denetimde durdurulan minibüste kaçak göçmenler yakalandı. Minibüs şoförü de gözaltına alındı. Dün sabah saatlerine kadar ilçe genelinde yapılan operasyonlarda Suriye, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Angola ve Azerbaycan uyrukluların içinde bulunduğu toplam 143 kaçak göçmen yakalandı. 143 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı suçuna karıştıkları belirtilen 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.