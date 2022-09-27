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Kamyon kasasından sokaklara dağılmışlardı... Polis tek tek yakaladı

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#Göçmen#Kamyon#Polis
Kamyon kasasından sokaklara dağılmışlardı... Polis tek tek yakaladı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 07:00

Kamyon kasasından sokağa dağılan kaçak göçmenlerin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından düzenlenen operasyonda 143 kaçak göçmen tek tek yakalandı. 3 kişi de gözaltına alındı.

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da önceki gece, kamyon kasasından inen kaçak göçmenler sokaklara dağıldı. Bu anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri hemen harekete geçip araştırma başlattı. Kaçak göçmenlerin sevkinde kullanıldığı tespit edilen 45 ADU 797 plakalı kamyon sahibi G.Ç. ve sürücü H.Ç. gözaltına alındı. Kamyona el koyuldu. Karadeniz Mahallesi’nde göçmenlerin yerleştirildiği tespit edilen 3 adrese de baskın yapıldı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Yine Gaziosmanpaşa’daki denetimde durdurulan minibüste kaçak göçmenler yakalandı. Minibüs şoförü de gözaltına alındı. Dün sabah saatlerine kadar ilçe genelinde yapılan operasyonlarda Suriye, Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Angola ve Azerbaycan uyrukluların içinde bulunduğu toplam 143 kaçak göçmen yakalandı. 143 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı suçuna karıştıkları belirtilen 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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#Göçmen#Kamyon#Polis

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