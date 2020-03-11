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KONYA (İHA)
Haber Giriş: 11.03.2020 - 15:53,Son Güncelleme:/

Kamyon kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

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Kamyon kasasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
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Konya’da seyir halindeki kamyonetin kasasında yüklü hurdaların üzerinde oturarak giden bir kişi tehlikeye davetiye çıkarttı.

Olay, merkez Meram ilçesi Karaaslan Aybahçe Mahallesi Alakova Caddesi üzerinde meydana geldi. Kasası hurda dolu seyir halindeki bir kamyonetin kasası üzerinde bulunan bir kişinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Karaman Yolu Caddesi istikametinden Alakova Caddesi istikametine seyir halinde olan 45 plakalı kamyonetin kasasında dolu hurda malzemelerin yola saçılma ihtimali ve hurdaların üzerinde bulunan bir kişinin tehlikeli yolculuğu dikkat çekti. Malzemeler üzerinde giden gencin telefonla konuşarak rahat tavırları ise adeta kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli yolculuk yapan araç bir süre sonra gözden kayboldu.

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