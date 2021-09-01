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GeriGündem Kamyon kasasındaki çimento torbalarının altından 78 kaçak göçmen çıktı
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Gündem
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

Kamyon kasasındaki çimento torbalarının altından 78 kaçak göçmen çıktı

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Van'ın Gevaş ilçesindeki Balaban jandarma kontrol noktasında durdurulan kamyonun kasasındaki çimento torbalarının altındaki oluşturulan bölmede Afganistan uyruklu 78 kaçak göçmen çıktı. Gözaltına alınan kamyon şoförü tutuklandı.

 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde Balaban jandarma kontrol noktasında yapılan kontrollerde şüphe üzerine bir kamyonu durdurup arama yaptı. Aramada, kamyonun kasasındaki çimento torbalarının altına oluşturulan özel bölmede gizlenmiş Afganistan uyruklu 78 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü, araç şoförü H.T. gözaltına alındı.

H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçak göçmenler ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilecek.

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