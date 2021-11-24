Kamyon kasasında yakalanan 87 kaçak göçmene, 412 bin 902 TL ceza

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Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabaha karşı, ilçe girişine yakın noktada, Baki Y. yönetimindeki 27 AAD 015 plakalı kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonun kasasında, Afganistan ve Pakistan uyruklu 87 kaçak yakalandı.

Kamyon sürücüsü Baki Y. gözaltına alındı, kaçak göçmenler de işlemleri yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Buradaki işlemlerinde göçmenlere yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları gerekçesiyle toplam 412 bin 902 TL ceza kesildi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki sorgusu devam eden Baki Y.'nin, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.