Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk

Bursa- Ankara yolu İnegöl ilçesi girişinde, Eskişehir yönüne doğru seyir halindeki kamyon, sürücülerin dikkatini çekti. Mobilya yüklü kamyonun kasasındaki kişi, korunaksız olarak seyahat ederken, bu anlar başka sürücü tarafından kayda alındı. Kamyon kasasında, yüklerin arasında giden kişinin rahat tavırları ise dikkat çekti.