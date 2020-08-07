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Gündem
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2020 - 13:46,Son Güncelleme:

Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk

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Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonun kasasında, yüklerin arasında korunaksız olarak seyahat eden kişi, görenleri endişelendirdi.

Bursa- Ankara yolu İnegöl ilçesi girişinde, Eskişehir yönüne doğru seyir halindeki kamyon, sürücülerin dikkatini çekti. Mobilya yüklü kamyonun kasasındaki kişi, korunaksız olarak seyahat ederken, bu anlar başka sürücü tarafından kayda alındı. Kamyon kasasında, yüklerin arasında giden kişinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

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