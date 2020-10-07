Kamyon kasasında, atık yağlardan elde edilmiş kaçak yakıt ele geçirildi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, çevreden topladıkları atık yağları kimyasal maddelerle karıştırarak araçlarda kullanıma elverişli yakıt haline getirdikten sonra piyasaya süren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, Bor - Acıgöl kavşağında bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada kamyonun kasasına yüklenmiş 6 adet tank içerisinde toplam 6 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü T.K. gözaltına alındı.



