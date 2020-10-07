MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKamyon kasasında, atık yağlardan elde edilmiş kaçak yakıt ele geçirildi
GeriGündem Kamyon kasasında, atık yağlardan elde edilmiş kaçak yakıt ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ali KADI/NİĞDE,(DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 11:48 | Son Güncelleme:

Kamyon kasasında, atık yağlardan elde edilmiş kaçak yakıt ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kamyon kasasında, atık yağlardan elde edilmiş kaçak yakıt ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

NİĞDE’de atık yağları yakıt haline getirerek satanlara yönelik düzenlenen operasyonda, durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 6 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, çevreden topladıkları atık yağları kimyasal maddelerle karıştırarak araçlarda kullanıma elverişli yakıt haline getirdikten sonra piyasaya süren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, Bor - Acıgöl kavşağında bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada kamyonun kasasına yüklenmiş 6 adet tank içerisinde toplam 6 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü T.K. gözaltına alındı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle