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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 25.11.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

Kamyon kasasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Kamyon kasasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
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BURSA’da, seyir halindeki kamyonun kasasına tutunarak, tehlikeye rağmen yolculuk eden genç, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte seyir halindeki kamyonun kasasına elleriyle tutunan gencin tehlikeli yolculuğu, trafikteki başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, gencin güçlükle kasaya tutunduğu ve canını tehlikeye attığı anlar yer aldı. Ayrıca kamyonun kasasında da yapı malzemelerinin bulunduğu ve yan tarafının açık olduğu dikkat çekti. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepki çekti.

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