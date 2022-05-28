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Kamyon, karşı şeride geçip TIR’a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

#Kırıkkale#Kaza#Trafik Kazası
Kamyon, karşı şeride geçip TIR’a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, karşı şeride geçerek TIR’a çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

 

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Kaza, saat 20.30 sıralarında Çorum-Kırıkkale yolunun 65'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa A. yönetimindeki 06 BLE 718 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek, Veysi Çeçen idaresindeki 33 EEK 04 plakalı çekici ve 33 R 4017 dorse plakalı TIR’a çarptı. Kazada, TIR sürücüsü Veysi Çeçen araçta sıkışırken, yanında bulunan oğlu Rojhat Çeçen ve kamyonun sürücüsü Mustafa A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri TIR’da sıkışan Veysi Çeçen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçta sıkışan TIR sürücüsünün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkarılarak, Kırıkkale Ali Tıp Kurumuna kaldırıldı. Delice Kaymakamı Muhammed Burak Akköz kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Kaza nedeniyle 3 saat trafiğe kapanan kara yolunun Kırıkkale istikameti, tek şeritten verilmeye başlandı.

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#Kırıkkale#Kaza#Trafik Kazası

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