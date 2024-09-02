Kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı

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Bartın'dan Erzurum'a şehirlerarası yolcu taşıyan yolcu otobüsü Gökçebey yolu üzerinde 37 HB 447 plakalı tomruk yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada her iki aracın sürücüleri olay yerinde sıkışarak hayatını kaybetti. Ambulanslara alınan 23 yaralı Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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Jandarma ekiplerinin fark ettiği bir kedi ise sahibinin kucağından alınarak jandarma aracına taşındı. Olay yerinde incelemede bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Gökçebey Yenice yolunda elim bir kaza haberi aldık.

Otobüste 21 yolcu 3 mürettebat toplam 24 kişi var. Bartın Erzurum seferini yapan bir otobüs. Şu anda bütün yaralılar az önce en son sıkışan iki yolcu tahliye edildi.

Çok şükür sağlık durumları iyi. Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Otobüs şoförü ve kamyon şoförü hayatlarını kaybettiler. Allah rahmet eylesin. En son çıkartılan 23 kişi şu anda tahliye edildi. Üçünün durumu ağır diğerlerinin durumu iyi. Onları da takip ediyoruz.

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Şu anda 2 vatandaşımız biri otobüs şoförü biri de kamyon şoförü hayatını kaybetti. Diğer yaralılarımızın durumunu takip ediyoruz. Ekiplerimiz kaza anından itibaren yaralıları kurtarmaya, sıkışanları kurtarmaya tahliye etmeye çalışıyor.

Bütün yaralılar, sıkışanlar tahliye edildi. Her iki şoför de sıkışmış ve hayatlarını kaybetmiş. Onları da ekiplerimiz çıkartmaya çalışıyor. Büyük geçmiş olsun. Bir şerit ihlali var. Ama bunu bilemiyoruz. Araştıracaklar. Bunu kesin ortaya koyacaklar.

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Şu anda hava yağışlı, şerit ihlali sollamadan mı, kaymadan mı kaynaklı bilmiyoruz. Tamamen soruşturmayla ortaya çıkacak" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.