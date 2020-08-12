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Ali KADI /NİĞDE-DHA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 14:12,Son Güncelleme:

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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NİĞDE'de kamyon ile otomobil çarpıştı, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, eski Adana Yolu Sazlıca mevkisi yakınlarında meydana geldi. Ömer D. yönetimindeki 68 ABC 236 plakalı kamyon ile Murat A. (40) yönetimindeki 51 DK 601 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat A. ile beraberindeki Muhammet Ali Ö. (23) ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırman Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Murat A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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