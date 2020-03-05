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İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2020 - 12:59,Son Güncelleme:/

Kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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Kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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AYDIN'ın Söke ilçesinde, kavşakta kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Hasan Sami Uçaroğlu (84), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Söke- Milas karayolu Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. Didim'den Söke yönüne giden Akay Keleş yönetimindeki 09 AAB 356 plakalı kamyon ile Hasan Sami Uçaroğlu yönetimindeki 09 S 0691 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Uçaroğlu yaşamını yitirdi. Uçaroğlu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Söke Fehime- Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförü Akay Keleş ise polis tarafından gözaltına alındı.

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