Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücüsü hayatını kaybetti

#Trafik Kazası#Bolu#Mudurnu
Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücüsü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 17:15

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Zeybek (42) hayatını kaybederken, yanındaki Ahmet Balta (70) ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Mudurnu-Taşkesti kara yolunun Yeniceşeyhler köyü mevkisinde meydana geldi. Murat Y. (23) yönetimindeki 14 AF 332 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Mehmet Zeybek idaresindeki 54 H 2816 plakalı otomobil çarpıştı.

Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Zeybek ile yanındaki Ahmet Balta ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mehmet Zeybek, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. 

Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücüsü hayatını kaybetti

Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücüsü hayatını kaybetti

 

 

#Trafik Kazası#Bolu#Mudurnu

