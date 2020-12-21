Feci şekilde can verdi! Kazayı görenler dehşete düştü...

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Kaza, Ahmet Taner Kışlalı kara yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Tosunoğlu yönetimindeki 59 NC 985 plakalı otomobil, Ergene ilçesi istikametine giderken Çerkezköy kara yoluna giriş yapmak isteyen Mehmet A., yönetimindeki 35 HGN 01 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Tosunoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tosunoğlu'nun cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mehmet A. ile ilgili soruşturma sürüyor.