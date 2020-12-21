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Hürriyet
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Gündem
Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)
Haber Giriş: 21.12.2020 - 17:03 | Son Güncelleme:

Feci şekilde can verdi! Kazayı görenler dehşete düştü...

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kamyon ile kafa kafaya çarpışan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Tosunoğlu, hayatını kaybetti.

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  • Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü öldü
  • Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü öldü
  • Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü öldü
  • Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü öldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, Ahmet Taner Kışlalı kara yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Tosunoğlu yönetimindeki 59 NC 985 plakalı otomobil, Ergene ilçesi istikametine giderken Çerkezköy kara yoluna giriş yapmak isteyen Mehmet A., yönetimindeki  35 HGN 01 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Tosunoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tosunoğlu'nun cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mehmet A. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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