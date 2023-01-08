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Kamyon devrildi! D-100 İstanbul yönü ulaşıma kapandı

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#Kocaeli#Kaza#Trafik
Kamyon devrildi D-100 İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 13:46

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde taş yüklü kamyonun virajda devrilmesi sonucu D-100 kara yolu İstanbul yönü ulaşıma kapanırken, sürücü yaralandı.

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Kaza, saat 11.30 sıralarında, D-100 yolu Körfez ilçesi geçişi Hereke Viyadüğü mevkinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden A.S. idaresindeki 06 BUB 061 plakalı taş yüklü kamyon, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.

Kamyon devrildi D-100 İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Araçtan çevredekiler tarafından çıkarılan sürücü A.S. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyon devrildi D-100 İstanbul yönü ulaşıma kapandı

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Yolun trafiğe kapanması nedeniyle yolda kalan araçlar, trafik ekipleri tarafından TEM Otoyolu'na yönlendirildi. Devrilen kamyon, olay yerine getirilen vinç ile yoldan kaldırıldı. Yolda temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol ulaşıma açılacak. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kamyon devrildi D-100 İstanbul yönü ulaşıma kapandı

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#Kocaeli#Kaza#Trafik

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