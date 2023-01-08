Kamyon devrildi! D-100 İstanbul yönü ulaşıma kapandı

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Kaza, saat 11.30 sıralarında, D-100 yolu Körfez ilçesi geçişi Hereke Viyadüğü mevkinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden A.S. idaresindeki 06 BUB 061 plakalı taş yüklü kamyon, virajda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi.

Araçtan çevredekiler tarafından çıkarılan sürücü A.S. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Yolun trafiğe kapanması nedeniyle yolda kalan araçlar, trafik ekipleri tarafından TEM Otoyolu'na yönlendirildi. Devrilen kamyon, olay yerine getirilen vinç ile yoldan kaldırıldı. Yolda temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol ulaşıma açılacak. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.