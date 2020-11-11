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Atilla ATMACA - DHA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 01:12 | Son Güncelleme:

Kamyon altında kalan bisiklet sürücüsü öldü

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Kamyon altında kalan bisiklet sürücüsü öldü
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Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyonun çarptığı bisiklet sürücüsü Osman Gök (58) hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.10 sıralarında Türbe Mahallesi Şehit Ali Aksu Caddesi’nde meydana geldi. Recep Aktaş yönetimindeki 34 ER 3136 Plakalı kamyon, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Osman Gök’ün kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve kamyonun altında kalan Gök, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Gök, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Aktaş da gözaltına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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