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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 15:30 | Son Güncelleme:

Kamyon alev alev yandı

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Kamyon alev alev yandı
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BURDUR'da, seyir halindeki ahşap kasa yüklü kamyon bir anda alev aldı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında kamyon, kullanılmaz hale geldi.

Burdur'dan Antalya yönüne giden Ramazan Yiğit yönetimindeki 03 AAV 969 plakalı ahşap kasa yüklü kamyonun şoför mahallinden Çeltikçi beli Tekke köyü yakınlarında alevler yükselmeye başladı. Kamyonu yol kenarına çeken şoför Ramazan Yiğit kendini dışarı atıp, yangına müdahale etmeye çalıştı. Yiğit'in ihbarı üzerine olay yerine gelen Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen kamyon, kullanılamaz hale geldi.

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