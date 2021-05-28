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Gündem
DHA
Haber Giriş: 28.05.2021 - 09:19 | Son Güncelleme:

Kamyon alev alev yanarken, çevresinde toplanıp izlediler

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Kamyon alev alev yanarken, çevresinde toplanıp izlediler

ADIYAMAN’da, seyir halindeki arpa yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çevrede toplananlar ise yangın söndürülene kadar izledi.

Merkeze bağlı Boğazönü köyü yakınlarında Yasin Şimşek'in kullandığı, 02 HU 274 plakalı, arpa yüklü kamyon, motor bölümünden yanmaya başladı. Sürücü, kamyonu yol kenarına çekerek, itfaiyeden yardım istedi. Kamyon, alev alev yanarken, çevrede toplananlar da izledi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alıp, söndürdü.

Kamyon alev alev yanarken, çevresinde toplanıp izlediler

Ön kısmı tamamen yanan kamyonun sürücüsü Yasin Şimşek, "Şehir merkezine arpa taşıyordum. Rampayı çıkarken bir anda ses geldi. Yol kenarına park etmemle kamyonun alev alması bir oldu. Hemen yardım istedim sonra itfaiye gelip söndürdü" dedi.

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