Kamyon alev alev yanarken, çevresinde toplanıp izlediler

Merkeze bağlı Boğazönü köyü yakınlarında Yasin Şimşek'in kullandığı, 02 HU 274 plakalı, arpa yüklü kamyon, motor bölümünden yanmaya başladı. Sürücü, kamyonu yol kenarına çekerek, itfaiyeden yardım istedi. Kamyon, alev alev yanarken, çevrede toplananlar da izledi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alıp, söndürdü.

Ön kısmı tamamen yanan kamyonun sürücüsü Yasin Şimşek, "Şehir merkezine arpa taşıyordum. Rampayı çıkarken bir anda ses geldi. Yol kenarına park etmemle kamyonun alev alması bir oldu. Hemen yardım istedim sonra itfaiye gelip söndürdü" dedi.

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