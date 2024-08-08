×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kamyon 6 araca çarptı! Ortalık savaş alanına döndü

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Trafik#Kaza
Kamyon 6 araca çarptı Ortalık savaş alanına döndü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 09:59

Hatay'ın Defne ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonunun araçlara çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Feci kazaya şahit olan Mahmut Altındağ, 'Ne olduğunu anlamadık. Büyük bir ses geldi. Hemen gidip baktık.' dedi.

Haberin Devamı

Kaza, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Ağır tonajlı kamyon trafikte ilerlerken aniden freni patladı. Freni patlayan kamyon, rampa aşağıya hızlı şekilde gelirken park halindeki 6 araca çarparak durabildi. Freni patlayan kamyonun dehşet saçtığı anlar ve kaldırımdan yürüyen bir vatandaşın saniyelerle ölümden döndüğü anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Trafikteki 6 aracın ve bariyerlerin zarar gördüğü kazada, ölen ve yaralanan olmaması sevindirdi.

"FRENİ PATLAYAN KAMYON ARAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ"

Mahmut Altındağ, "Burada çok büyük bir kaza oldu. Buradan geçerken çok hızlı geçiyorlar. Allah'tan kazada ölen ve yaralanan olmadı. Ne olduğunu anlamadık. Büyük bir ses geldi. Hemen gidip baktık. Kamyon arkadan 2 araca vurdu.

Haberin Devamı

Kamyon 6 araca çarptı Ortalık savaş alanına döndü

Biz burada otururken gerçekten korkuyoruz. Freni patlayan kamyon yaklaşık 5 ila 6 araca çarptı. Araçlara çarparak durabildi. Allah'tan ölen olmadı ama böyle devam ederse olacak. İşimden dolayı gün boyu oturuyorum. Araçlar çok hızlı geçiyor, bilhassa bu kamyonlar çok hızlı geçiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kamyon 6 araca çarptı Ortalık savaş alanına döndü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Trafik#Kaza

BAKMADAN GEÇME!