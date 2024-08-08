Kamyon 6 araca çarptı! Ortalık savaş alanına döndü

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Kaza, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. Ağır tonajlı kamyon trafikte ilerlerken aniden freni patladı. Freni patlayan kamyon, rampa aşağıya hızlı şekilde gelirken park halindeki 6 araca çarparak durabildi. Freni patlayan kamyonun dehşet saçtığı anlar ve kaldırımdan yürüyen bir vatandaşın saniyelerle ölümden döndüğü anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Trafikteki 6 aracın ve bariyerlerin zarar gördüğü kazada, ölen ve yaralanan olmaması sevindirdi.

"FRENİ PATLAYAN KAMYON ARAÇLARA ÇARPARAK DURABİLDİ"

Mahmut Altındağ, "Burada çok büyük bir kaza oldu. Buradan geçerken çok hızlı geçiyorlar. Allah'tan kazada ölen ve yaralanan olmadı. Ne olduğunu anlamadık. Büyük bir ses geldi. Hemen gidip baktık. Kamyon arkadan 2 araca vurdu.

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Biz burada otururken gerçekten korkuyoruz. Freni patlayan kamyon yaklaşık 5 ila 6 araca çarptı. Araçlara çarparak durabildi. Allah'tan ölen olmadı ama böyle devam ederse olacak. İşimden dolayı gün boyu oturuyorum. Araçlar çok hızlı geçiyor, bilhassa bu kamyonlar çok hızlı geçiyorlar" ifadelerini kullandı.