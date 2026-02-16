Kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattılar… Usulsüz reçete operasyonunda 7 gözaltı

Haberin Devamı

Dörtyol Devlet Hastanesi'nde doktorların haberi olmadan reçete yazıldığı ihbarı üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği, usulsüz reçete ile kamuyu zarara uğratanları yakalamaya yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda 2 hastane çalışanı, 2 eczane sahibi ve 3 eczane çalışanı şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin usulsüz 1327 reçeteyle kamuyu 2 milyon 665 bin 767 lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.