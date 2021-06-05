Kamuyu 150 milyon TL zarara uÄŸrattÄ±lar! 21 kiÅŸi tutuklandÄ±

Mersin merkezli 14 ilde 'suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla Ã¶rgÃ¼t kurmak', 'suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶netmek', 'suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak', 'nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k', 'resmi belgede sahtecilik', 'rÃ¼ÅŸvet' gibi suÃ§lara karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edilen organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda yapÄ±lan takip sonrasÄ± 110 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi (KOM) ekiplerince 1 Haziran'da dÃ¼zenlenen operasyonda ÅŸÃ¼phelilerin 79â€™u yakalandÄ±. Ã–nceki gÃ¼n de 17 ÅŸÃ¼pheli daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda toplam gÃ¶zaltÄ± 96'ya ulaÅŸÄ±rken, firari 14 kiÅŸiyi ise yakalama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan 43 ÅŸÃ¼pheli savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, 53 ÅŸÃ¼pheli ise adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerin 21'i Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i mahkemece tutuklandÄ±, 32 kiÅŸi ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest kaldÄ±.





NAYLON FATURA DÃœZENLEMÄ°ÅžLER



YapÄ±lan incelemede ÅŸÃ¼phelilerin, ÅŸirketler Ã¼zerinden 'naylon fatura' dÃ¼zenledikleri, Ã§alÄ±ÅŸan olarak gÃ¶sterdikleri kiÅŸilere bankalardan kredi kullandÄ±rÄ±p yÃ¼zde 20'ye varan komisyon aldÄ±klarÄ± tespit edildi. ÅžÃ¼phelilerin, vergi indiriminden faydalanarak emekli olmak isteyenler iÃ§in de rÃ¼ÅŸvetle sahte engelli saÄŸlÄ±k kurulu raporu dÃ¼zenlettirdikleri belirlendi. SuÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n, Vergi Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, SGK ve Ä°ÅžKUR gibi kurumlarÄ± 2020 yÄ±lÄ±nda 21 milyon 664 bin 223 TL zarara uÄŸrattÄ±klarÄ±, zararÄ±n geÃ§miÅŸ yÄ±llar da dahil edildiÄŸinde 150 milyon TL'yi bulduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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