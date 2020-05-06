Kamuoyu tepkisi karar değiştirtti

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 sanık hakkında 43 yıl hapis talebiyle dava açıldı. Ancak mahkeme, 22 Nisan’da sanıkları tahliye etti. Mağdur kızın babası tahliye kararına 27 Nisan’da, üst mahkeme konumunda olan Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz etti.





MAHKEME GERİ ADIM ATTI

Mahkeme, 29 Nisan tarihinde müşteki babanın itirazını “hakkı bulunmadığı” gerekçesiyle reddetti. Tahliye kararı, 1 Mayıs’ta Hürriyet’te yayınlanan haberle kamuoyuna yansıdı. Kamuoyundan gelen büyük tepki üzerine başsavcılık, müşteki babanın itirazını reddeden Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Savcılık, “müştekinin de itiraz hakkının bulunduğu, yeniden değerlendirme yapılarak bir karar verilmesi kamu adına talep olunur” dedi. Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, babanın itirazını kabul etti. Mahkemeye 4 Mayıs’ta iki sanığın tutuklanmasına karar verdi.