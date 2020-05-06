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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kamuoyu tepkisi karar değiştirtti

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Kamuoyu tepkisi karar değiştirtti
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Eskişehir’de 14 yaşındaki kızını sevgilisi birlikte olmaya zorlayan ve onun çıplak fotoğraflarını erkek arkadaşına gönderen anne Ö.A ve sanık H.H.K, 6 Mart’ta tutuklandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 sanık hakkında 43 yıl hapis talebiyle dava açıldı. Ancak mahkeme, 22 Nisan’da sanıkları tahliye etti. Mağdur kızın babası tahliye kararına 27 Nisan’da, üst mahkeme konumunda olan Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz etti.

Kamuoyu tepkisi karar değiştirtti


MAHKEME GERİ ADIM ATTI

Mahkeme, 29 Nisan tarihinde müşteki babanın itirazını “hakkı bulunmadığı” gerekçesiyle reddetti. Tahliye kararı, 1 Mayıs’ta Hürriyet’te yayınlanan haberle kamuoyuna yansıdı. Kamuoyundan gelen büyük tepki üzerine başsavcılık, müşteki babanın itirazını reddeden Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Savcılık, “müştekinin de itiraz hakkının bulunduğu, yeniden değerlendirme yapılarak bir karar verilmesi kamu adına talep olunur” dedi. Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, babanın itirazını kabul etti. Mahkemeye 4 Mayıs’ta iki sanığın tutuklanmasına karar verdi. 

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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