Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı açıkladı... 10 İstanbullu'dan 6'sı oturduğu binaya güvenmiyor

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Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, olası İstanbul depremine ilişkin sorulara İstanbulluların verdiği yanıtları aktardı.

Ankette yer alan sorular ve yanıtları şöyle:

-Oturduğunuz evin/binanın yaklaşık olarak kaç sene önce yapıldığını biliyor musunuz?

-İstanbul’da 7 şiddetinden fazla bir depremin yaklaştığını biliyor musunuz?

-İstanbul’da olacak bir deprem için evinize-oturduğunuz yapıya güveniyor musunuz?

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NOT: “Hayır güvenmiyorum” ve “Fazla güvenmiyorum” cevaplarının toplamı yüzde 59,2'dir.

-Oturduğunuz evin-binanın deprem dayanıklılık testi/kontrolü yapıldı mı?

-(Üstteki soruya "Evet, yapıldı" yanıtını veren yüzde 11,1'lik kesime soruldu) Eviniz-binanız yapılan deprem testi kontrolünde dayanıklı mı dayanıksız mı çıktı?

-Sizce, İstanbul'da bir deprem olursa eviniz/binanız depreme dayanır mı yıkılır mı?

-Olası bir İstanbul depreminde korkuyor musunuz?

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- Evde deprem çantası bulunduruyor musunuz?

-Deprem anında ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

-Depremden hemen sonra mahallenizdeki-ilçenizdeki toplanma alanını biliyor musunuz?

-Sizce, tahmini olarak İstanbul'da ne kadar zaman sonra deprem olacaktır?

-Geçtiğimiz hafta yaşanan Kahramanmaraş depremi için herhangi bir yardım gönderdiniz mi?

-Geçtiğimiz hafta yaşanan Kahramanmaraş depreminde herhangi bir yakınınızı kaybettiniz mi?

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-Sizce deprem arama kurtarma çalışmalarında çok faydası olan arama köpeklerine hali hazırda gereken özen gösteriliyor mu?