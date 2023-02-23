Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı açıkladı... 10 İstanbullu'dan 6'sı oturduğu binaya güvenmiyor

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#İstanbul#Hakan Bayrakçı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 00:25

Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, TÜİK nüfus sayım verilerine göre “3 bin küsür” kişiyle yapılan ve saha çalışması 2 gün önce tamamlanan İstanbul deprem araştırması sonuçlarını CNN Türk canlı yayınında açıkladı. Ankette "İstanbul’da olacak bir deprem için evinize-oturduğunuz yapıya güveniyor musunuz?" sorusuna yüzde 59,2 “Hayır güvenmiyorum” ve “Fazla güvenmiyorum” cevaplarını verdi.

Haberin Devamı

Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde CNN Türk ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, olası İstanbul depremine ilişkin sorulara İstanbulluların verdiği yanıtları aktardı.

Ankette yer alan sorular ve yanıtları şöyle:

-Oturduğunuz evin/binanın yaklaşık olarak kaç sene önce yapıldığını biliyor musunuz?

Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı açıkladı... 10 İstanbulludan 6sı oturduğu binaya güvenmiyor

-İstanbul’da 7 şiddetinden fazla bir depremin yaklaştığını biliyor musunuz?

Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı açıkladı... 10 İstanbulludan 6sı oturduğu binaya güvenmiyor

-İstanbul’da olacak bir deprem için evinize-oturduğunuz yapıya güveniyor musunuz?

Haberin Devamı

Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı açıkladı... 10 İstanbulludan 6sı oturduğu binaya güvenmiyor

NOT: “Hayır güvenmiyorum” ve “Fazla güvenmiyorum” cevaplarının toplamı yüzde 59,2'dir.

-Oturduğunuz evin-binanın deprem dayanıklılık testi/kontrolü yapıldı mı?

Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı açıkladı... 10 İstanbulludan 6sı oturduğu binaya güvenmiyor

-(Üstteki soruya "Evet, yapıldı" yanıtını veren yüzde 11,1'lik kesime soruldu) Eviniz-binanız yapılan deprem testi kontrolünde dayanıklı mı dayanıksız mı çıktı?

Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı açıkladı... 10 İstanbulludan 6sı oturduğu binaya güvenmiyor

-Sizce, İstanbul'da bir deprem olursa eviniz/binanız depreme dayanır mı yıkılır mı?

Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı açıkladı... 10 İstanbulludan 6sı oturduğu binaya güvenmiyor

-Olası bir İstanbul depreminde korkuyor musunuz?

Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı açıkladı... 10 İstanbulludan 6sı oturduğu binaya güvenmiyor

Haberin Devamı

- Evde deprem çantası bulunduruyor musunuz?

Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı açıkladı... 10 İstanbulludan 6sı oturduğu binaya güvenmiyor

-Deprem anında ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?

Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı açıkladı... 10 İstanbulludan 6sı oturduğu binaya güvenmiyor

-Depremden hemen sonra mahallenizdeki-ilçenizdeki toplanma alanını biliyor musunuz?

Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı açıkladı... 10 İstanbulludan 6sı oturduğu binaya güvenmiyor

-Sizce, tahmini olarak İstanbul'da ne kadar zaman sonra deprem olacaktır?

Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı açıkladı... 10 İstanbulludan 6sı oturduğu binaya güvenmiyor

-Geçtiğimiz hafta yaşanan Kahramanmaraş depremi için herhangi bir yardım gönderdiniz mi?

Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı açıkladı... 10 İstanbulludan 6sı oturduğu binaya güvenmiyor

-Geçtiğimiz hafta yaşanan Kahramanmaraş depreminde herhangi bir yakınınızı kaybettiniz mi?

Haberin Devamı

Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı açıkladı... 10 İstanbulludan 6sı oturduğu binaya güvenmiyor

-Sizce deprem arama kurtarma çalışmalarında çok faydası olan arama köpeklerine hali hazırda gereken özen gösteriliyor mu?

Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı açıkladı... 10 İstanbulludan 6sı oturduğu binaya güvenmiyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#İstanbul#Hakan Bayrakçı

BAKMADAN GEÇME!

Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum... Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi | 10 SORU 10 YANIT

'Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum...' Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi? | 10 SORU 10 YANIT

#Deprem
Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün | 4 SORU 4 YANIT

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi? 'Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün' | 4 SORU 4 YANIT

#Deprem
Hataydaki 6.4lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor Hangi bölgeler risk altında Kıbrıs Yayına dikkat

Hatay'daki 6.4'lük deprem çevre faylar için ne anlama geliyor? Hangi bölgeler risk altında? 'Kıbrıs Yayı'na dikkat!'

#Hatay Depremi