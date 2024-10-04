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Kamunun zararı 295 milyon lira

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#Engin Polat#Dilan Polat#Gazetehaberleri
Kamunun zararı 295 milyon lira
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 07:00

KARA para aklama, yasadışı bahis ve örgüt kurma suçlarından yargılandıkları davada tahliye edilen Dilan ve Engin Polat cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Polat çifti, “Vergi Kanunu’na muhalefet” suçundan önceki gün adliyeye gidip ifade verdi. Soruşturmada Engin Polat’ın babası, kardeşi ve sosyal medya fenomeni Tolunay Topal da şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Tolunay Topal’ın, Polat Ailesi’nden bir şirket için bayilik aldığı belirlendi.

Şüphelilerin, ticari faaliyet yaptıklarını söylediği ve suçlamaları kabul etmediklerine dair ifade verdikleri öğrenilirken, soruşturma kapsamında bugün de Polat çiftinin muhasebecisi olarak bilinen Ahmet Gün’ün ifadesinin alınacağı belirtildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında incelenen 7 şirketin kamuyu 295 milyon lira zarara uğrattıkları bilirkişi raporunda tespit edildi.

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#Engin Polat#Dilan Polat#Gazetehaberleri

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