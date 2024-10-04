Kamunun zararı 295 milyon lira

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Polat çifti, “Vergi Kanunu’na muhalefet” suçundan önceki gün adliyeye gidip ifade verdi. Soruşturmada Engin Polat’ın babası, kardeşi ve sosyal medya fenomeni Tolunay Topal da şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Tolunay Topal’ın, Polat Ailesi’nden bir şirket için bayilik aldığı belirlendi.

Şüphelilerin, ticari faaliyet yaptıklarını söylediği ve suçlamaları kabul etmediklerine dair ifade verdikleri öğrenilirken, soruşturma kapsamında bugün de Polat çiftinin muhasebecisi olarak bilinen Ahmet Gün’ün ifadesinin alınacağı belirtildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında incelenen 7 şirketin kamuyu 295 milyon lira zarara uğrattıkları bilirkişi raporunda tespit edildi.