×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kamuflaj ustası böcek şaşırttı! Yürüyüş yaparken gördü, çöp parçaları hareket ediyor sandı

Güncelleme Tarihi:

#Malatya#Doğanşehir#Mantolu Böcek
Kamuflaj ustası böcek şaşırttı Yürüyüş yaparken gördü, çöp parçaları hareket ediyor sandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2026 12:50

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yürüyüş yapan bir vatandaşın yerde hareket eden çöp parçaları sanarak dikkatini çektiği cismin, "mantolu böcek" olarak bilinen bir canlı olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Karanlıkdere kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Kubat, bölgede yürüyüş yaptığı sırada yerde hareket eden çöp benzeri parçaları fark etti. Durumu yakından inceleyen Kubat, gördüğünün aslında kamuflaj özelliği bulunan bir böcek olduğunu belirledi.

Kamuflaj ustası böcek şaşırttı Yürüyüş yaparken gördü, çöp parçaları hareket ediyor sandı

Halk arasında "mantolu böcek" ya da "torbalı güve" olarak bilinen canlıların kendilerini korumak amacıyla çevreden topladıkları kuru ot, yaprak ve çeşitli parçaları vücutlarına kaplayarak gizlendikleri öğrenildi.

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen ilginç canlı, doğadaki kamuflaj yeteneğiyle dikkat çekerken görüntüler bölgedeki vatandaşların da ilgisini çekti.

Kamuflaj ustası böcek şaşırttı Yürüyüş yaparken gördü, çöp parçaları hareket ediyor sandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malatya#Doğanşehir#Mantolu Böcek

BAKMADAN GEÇME!