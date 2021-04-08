Kamudaki öğretmene de güvenlik soruşturması

AK Parti’nin verdiği bir önerge ile kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek öğretmenler de güvenlik soruşturması ve arşiv taraması birlikte yapılacaklar kapsamına alındı. Başka bir önerge ile de kişinin eşi ile birinci derece kan ve sıhri hısımları güvenlik soruşturması kapsamından çıkarıldı.

Genel Kurul’da iki gün süren teklif görüşmelerinin önceki akşam gerçekleşen ilk bölümünde, AK Parti’nin önergesiyle, yaptırılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla kurulacak komisyonunun üyelerine ilişkin çerçeve belirlendi.

SORUŞTURMA VE ARAŞTIRMA YAPILACAKLAR

- Devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgilerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler,

- Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbaratta, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacaklar,

- Üst kademe kamu yöneticileri, özel kanunları uyarınca güvenlik soruşturmasına tabi tutulanlar,

- Milli güvenlik açısından stratejik önemdeki birim, proje, tesis ve hizmetlerde statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın istihdam edilenler.

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