Kamuda kar tatili var mı? Yarın (11 Mart Cuma günü) kamu kurumları açık mı?

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Eğitime 14 Mart'a kadar ara verdik. Güvenlik, sağlık, ulaşım dışındaki görev alan personelin bugün idari izinli olmasını kararlaştırmıştık. Gece saat 04:00 itibariyle Anadolu ve Trakya'dan gelen TIR ve kamyonların şehir içi girişini durdurduk. Meteoroloji'den aldığımız veriler ışığında bugün saat 10:40 itibariyle hala devam ediyor, geçişlerine izin veriyoruz. Hava koşulları müsaade ettiği sürece geçişlerine izin vereceğiz. İki yeni karar daha aldık. Kamu kurumlarında hamile ve engelliler 11 Mart günü idari izinli sayılacak. Bugün saat 19:00 itibariyle motosiklet ve scooterlerin trafiğe çıkışına izin verilmeyecek, motokuryelik yapılmayacaktır. zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım, toplu taşıma araçlarını tercih edelim" dedi.

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9 MART'TA KARARLAR AÇIKLANMIŞTI

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı 9 Mart Çarşamba günü bazı tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.03.2022 tarihli toplantısında;

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden bugün saat 10.30’da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir. Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları,

Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine,

İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

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Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.

Saygıdeğer hemşehrilerimizin karla mücadele konusunda alınan önlemlere verdikleri destek ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz.