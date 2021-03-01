MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKamuda esnek çalışma bitti mi? Kamu çalışma saatlerinde son durum
GeriGündem Kamuda esnek çalışma bitti mi? Kamu çalışma saatlerinde son durum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 01.03.2021 - 21:45 | Son Güncelleme:

Kamuda esnek çalışma bitti mi? Kamu çalışma saatlerinde son durum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kamuda esnek çalışma bitti mi? Kamu çalışma saatlerinde son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından verilen kararları açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı konulardan biri de kamuda esnek çalışma saatleri oldu. Peki, kamuda esnek çalışma bitti mi? Kamu çalışma saatlerinde son durum

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Hafta içi ve hafta sonu yasakları ile belirli yaş gruplarındaki sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni kararlar alındığı kabineden kamu çalışanları için de değişiklik kararı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek,ancak ihtiyaç halinde Valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir. Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır." diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi