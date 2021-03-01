Kamuda esnek çalışma bitti mi? Kamu çalışma saatlerinde son durum

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Hafta içi ve hafta sonu yasakları ile belirli yaş gruplarındaki sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni kararlar alındığı kabineden kamu çalışanları için de değişiklik kararı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre, Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek,ancak ihtiyaç halinde Valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler yapabilecektir. Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır." diye konuştu.