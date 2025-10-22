Kamu vicdanını sarsan cinayet! Mattia’nın katillerine tepki çeken karar

Haberin Devamı

İstanbul Kadıköy bit pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15), 24 Ocak 2025’te kaykay malzemesi almak için gittiği sırada bıçaklandı. Minguzzi, tedavi olduğu hastanede 9 Şubat 2025’te hayatını kaybetti. Kaçan 15 yaşındaki B.B. ve 16 yaşındaki U.B., yakalandıktan sonra tutuklandı. Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) B.B. ve U.B.’nin ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kamera görüntülerinde 2 şüphelinin cinayet anında yalnız olmadığı, yanlarında 2 çocuğun daha yer aldığı belirlendi. Tutuklanan 18 yaşından küçük M.A.D. ve A. Ö. hakkında da ‘çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım’ suçundan 15’er yıldan 20’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava Temmuz 2025’te B.B. ve U.B. hakkında açılan dava ile birleştirildi.

‘SANIKLAR ELBİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRDİLER’

Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar SEGBİS ile katılırken, baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için izleyiciler duruşmaya alınmadı. Minguzzi Ailesi’ne destek için gelen ve ellerinde Mattia Ahmet Minguzzi’nin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan yüzlerce kişi, adliye koridorunda ve açık otoparkta, “Emsal karar istiyoruz”, “Mattia Ahmet için adalet” ve “Katili koruma, çocuğu koru” diye slogan attı. Duruşma salonunun önünde ve koridorda ise geniş güvenlik önlemleri alındı.

Duruşmada söz alan Minguzzi Ailesi’nin avukatı Ersan Barkın, “Sayın mahkemeniz Mattia Ahmet’in hayatını elinden alan bütün unsurlara karşı var olan yargılamanın onurlu üyelerisiniz. Bu eylemi, iştiraken bütün sanıkların elbirliğiyle gerçekleştiği ortadadır. Buradaki 4 katil, o gün o eylem gerçekleşemeseydi, can almak için sokaktaydı zaten. Bu yargılama da 4 sanığın önceden bilerek, isteyerek, tasarlayarak birlikte suç işleme iradesini ortaya koyduklarını ortaya koyuyor” diye konuştu.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklardan B.B., “Yaptığım her şey için çok pişmanım çok üzgünüm” derken, U.B. ise “Çok pişmanım” dedi. A.Ö. de “Hâkim amca, ben anne babamın yanına gitmek istiyorum. Onlarla yatmak istiyorum. Suçum yok. Olay yerinde olduğum için çok pişmanım” diye konuştu. M.A.D. de “Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Mahkemeden beraatıma karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

EN ÜST SINIRDAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.’yi, ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak olay tarihinde 18 yaşından küçük olmaları gerekçesi ile yasa gereği B.B. ve U.B.’ye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını en üst sınırdan 24’er yıl hapis cezasına çevirdi. Pişmanlık göstermediklerinden cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.

Mahkeme, diğer tutuklu sanıklar M.A.D. ve A.Ö.’nün kesin, inandırıcı delil elde edilememesi, atılı suçu işlediklerinin sabit olmadığı kanaatiyle beraatlarına ve tahliyelerine karar verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mütalaaya aykırı çıkan kararlara ilişkin üst mahkemeye itirazda bulundu.

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kararın ardından, Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve yakınları adliye koridorunda sinir krizi geçirdi.



Yasemin Akıncılar Minguzzi, “Ben sadece artık ilahi adalete güveniyorum” diyerek, 2 sanık hakkında beraat kararı verilmesine tepki gösterdi. Mattia Ahmet Minguzzi’nin anne ve teyzesi güçlükle adliye önündeki ambulansların olduğu noktaya götürüldü. Burada da gözyaşlarına boğulan acılı aileye sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

‘BU KARAR HAKARET’

Baba Andrea Minguzzi, 2 sanığın serbest bırakılmasının yanlış bir karar olduğunu ifade ederek, bu kararın hakaret olduğunu söyledi. Adalete inanmak istediğini belirten baba Minguzzi, Mattia Ahmet için geç olduğunu fakat bütün çocuklar için mücadelelerinin devam ettiğini belirtti.

Ailenin avukatı Ersan Barkın, istinaf incelemesinde 2 sanık için verilen beraat kararının kaldırılacağını düşündüklerini söyledi.