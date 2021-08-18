Kamu temsilcileriyle maaş zammını konuştu

Görüşmenin ana gündem maddesinin toplu görüşme süreci olduğunu belirten Balık, “Kamu çalışanlarının zam oranlarının ne olması gerektiğini paylaştık. Hükümetin teklifinin kabul edilemez olduğunu vurguladık. Kemal Bey de kendi araştırmalarının da bu yönde olduğunu belirtti.”

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