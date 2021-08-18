ANKARA
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Kamu temsilcileriyle maaş zammını konuştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti.
Görüşmenin ana gündem maddesinin toplu görüşme süreci olduğunu belirten Balık, “Kamu çalışanlarının zam oranlarının ne olması gerektiğini paylaştık. Hükümetin teklifinin kabul edilemez olduğunu vurguladık. Kemal Bey de kendi araştırmalarının da bu yönde olduğunu belirtti.”