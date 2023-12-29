×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kamu işçilerine yapılacak ek ödeme tarihleri Resmi Gazete’de yayımlandı

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete#İşçi#Ek Ödeme
Kamu işçilerine yapılacak ek ödeme tarihleri Resmi Gazete’de yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 05:04

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; kamu işçilerine 2024’te yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 26 Ocak, ikinci yarısı ise 5 Nisan’da verilecek.

Haberin Devamı

Devlet ve bağlısı yerlerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre; bu kapsamdaki kamu işçilerine 2024’te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak’ta, ikinci yarısı 5 Nisan’da ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin özellikle yeraltı işlerinde çalışanlarına ise 2024’te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık’ta verilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Resmi Gazete#İşçi#Ek Ödeme

BAKMADAN GEÇME!