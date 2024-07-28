Kamu görevlilerinin kurduğu şebeke çökertildi... 750 milyon TL’lik vurgun

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan saha çalışmalarında emniyet ya da jandarmanın trafikten men ettiği otomobilleri teslim ettikleri yediemin otoparkında bazı lüks otomobillerin sahte belgelerle çıkarıldığını tespit etti. Polis yaptığı çalışmada, şebekenin yediemin otoparklarında uzun süredir tutulan lüks otomobilleri tespit ettiğini ve daha sonra bu otomobilleri çalmak için icra müdürlüğü ile ortak çalıştıklarını belirledi. Şebeke üyelerinin, icra kayıtlarında hacizli görünen otomobiller için bir satış ihalesi yapılmış gibi gösterip, Noterler Birliği’ne yazdıkları yazılarla üzerlerindeki şerhleri kaldırdıkları ve ardından şebeke üyelerinden birinin üzerine satışını gerçekleştirdikleri öğrenildi. Otomobili icradan almış gibi yapan şebeke üyelerinin, otomobilleri galerilerde müşterilere pazarladıkları ortaya çıktı.

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Yapılan detaylı çalışmaların sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon için harekete geçildi. Ekipler, önce çalıntı otomobillerin işlemlerinin yapıldığı icra müdürlüğünde müdür yardımcısı olarak görev yapan O.K.’yi gözaltına aldı. İşlemler sırasında elektronik imzası bulunan O.K. suçlamaları kabul etmedi. O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖRGÜT LİDERİ OTOPARK İŞLETMECİSİ ÇIKTI

Polis ekipleri, yaklaşık 1 ay süren takibin ardından şebeke elemanlarının isimlerini tespit etti. Ekipler, İstanbul merkezli 8 ilde 23 Temmuz’da eşzamanlı operasyon yaptı. İstanbul, Diyarbakır, İzmir, Manisa, Mersin, Bilecik, Kırıkkale ve Kocaeli’de tespit edilen adreslere yapılan baskında 3’ü kadın 24 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 7’sinin adliyelerde zabıt kâtipleri, noter çalışanları, noter başkâtipleri olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şebeke üyeleri, 4 gün boyunca sorgulandı. Yapılan soruşturma sonucu, örgüt liderinin daha önceden otopark işleten Kerim A. olduğu tespit edildi. Bir adliyede zabıt kâtibi olarak çalışan Serdar Ö.’nün ise şebekenin çalacağı otomobillerle ilgili bilgisayar yazışmalarını yaptığı belirlendi.

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Operasyonlarda, otoparklardan çıkartılmadan satılmak istenen 31 otomobilin satışı engellendi, 22 otomobilin ise tescil edilip satıldığı ve çekiciyle otoparklardan çıkarıldığı tespit edildi. Bu otomobillerden 18’i polis ekiplerince tespit edilerek ele geçirildi.

Otomobiller arasında, ABD’de tutuklanan Reza Zarrab’a ait BMW marka otomobilin de olduğu öğrenildi.

ÇOBANIN ÜZERİNDE 7 LÜKS OTOMOBİL KAYITLI ÇIKTI

- GÖZALTINA alınanlar arasında çobanlık yapan H.I.’nın üzerine 7 lüks otomobil bulunduğu öğrenildi. Polis sorgusu sırasında para karşılığı otomobilleri üzerine aldığını söyleyen H.I.’nın, sahibi olduğu otomobillerin markasını bile bilmediği ortaya çıktı. Bu otomobillerle ilgili sözde ihale yapılmış gibi gösterilip üzerlerindeki şerhlerin kaldırılması için 1 Temmuz tarihinde Noterler Birliği’ne yazı yazıldığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan, birçoğunun suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.