MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKamu Görevlileri Etik Kuruluna ilişkin atamalar Resmi Gazete'de
GeriGündem Kamu Görevlileri Etik Kuruluna ilişkin atamalar Resmi Gazete'de
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 10.07.2021 - 05:17 | Son Güncelleme:

Kamu Görevlileri Etik Kuruluna ilişkin atamalar Resmi Gazete'de

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kamu Görevlileri Etik Kuruluna ilişkin atamalar Resmi Gazete'de

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına ve üyeliklerine ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına Zerrin Güngör, üyeliklere ise Faruk Nafiz Özak, İbrahim Karaosmanoğlu, Ahmet Karayiğit, Ömer Faruk Doğan, Esengül Civelek, Halil İbrahim Akça, Tevfik Ziyaeddin Akbulut, Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. M. Fatih Uşan ile Kutbettin Arzu atandı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi