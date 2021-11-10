Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) uzman yardımcısı alımı yapacak! İşte ilanın detayları

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KDK sözlü sınav sonuçlarına göre 20 Kamu Denetçiliği uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 15-29 Kasım'da e-Devlet aracılığıyla "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) uzman yardımcısı alımının detayları...
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi, kurumun "www.ombudsman.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.
Adaylar sınava ilişkin bilgileri "Kariyer Kapısı" üzerinden edinebilecek.