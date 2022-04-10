Kamu da normalleşti

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Salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine bağlı olarak belirlenecek tedbir ve kurallara ise uyulmaya devam edilecek.

İDARİ İZİNLER KALKTI

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlükten kaldırılan genelge ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadarki sürede bulunan çalışanlar idari izinli sayılıyordu. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında pandemi kurallarına göre alınacak önlemler yer alıyordu.