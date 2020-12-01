MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKamu çalışanlarının mesai saatleri değişti mi? İşte yapılan yeni düzenleme
GeriGündem Kamu çalışanlarının mesai saatleri değişti mi? İşte yapılan yeni düzenleme
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 01.12.2020 - 09:26 | Son Güncelleme:

Kamu çalışanlarının mesai saatleri değişti mi? İşte yapılan yeni düzenleme

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kamu çalışanlarının mesai saatleri değişti mi? İşte yapılan yeni düzenleme
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildi.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, kamu çalışanlarının mesai saatlerinin 2 Aralık'tan itibaren 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin zafiyete uğratılmaması ve kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla mesai saatlerinde düzenlemeye gidilebileceği belirtilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. Salgınla mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle