Kampüste köpek tartışması

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Tartışma okul öğrencilerinin aktif olarak takip ettiği nocontext YTÜ hesabının attığı mesaj sonrasında başladı. Mesajda, “Kampüslerde artan köpek nüfusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yıldız’da hiç köpek yokken bu sene 15-20 tane oldu. Ne yapılabilir? Konuşalım“ deniyordu. İşte bu mesajdan sonra başlayan tartışma ile ilgili tarafların görüşünü aldık.

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Okuldaki herkesin takip ettiği bir hesabın çözüm olmayacağını bildiği halde böyle paylaşım yapması sonucunda, okuldaki köpekleri istemeyen öğrenciler bir anda toplandı ve köpeklerin gitmesini, zehirlenmesini, toplatılmasını istemeye başladı. Biz hayvanseverleri hedef alan twitler atıldı.Ben 4 buçuk senedir okula geldiğimden beri kampüsteki köpeklerin beslenmesi, kısırlaştırılması, sağlık kontrolleri ile bireysel olarak ilgileniyorum. Bana şimdiye kadar hiçbir köpek saldırmadı.Benim fakültemde daima yaşayan 10 köpek var. Her daim oradalar ve soğuk kış günlerinde binaya hatta sınıfta derslere de giriyorlar.Okulda çok fazla inşaat var inşaat olunca barındıkları bölge bozuluyor ve köpekler yer değiştirmek zorunda kalıyor, böyle olunca da köpekler arasında bölge kavgaları yaşanıyor.Pandemi döneminde öğrenciler hevesle köpek sahiplendiler, bakamayınca da sokağa bıraktılar. Sık sık kampüsteki köpekleri besliyorum. Onların yaşam şartlarını iyileştirmek ve kısırlaştırmak çok önemli. Okulumuzdaki köpekler bazen kendi aralarında oynamak istedikleri için koşturuyorlar ve korkan bazı arkadaşlarımız kendilerine bir hamle olduğunu düşünüp , kaçmaya başlarlarsa kovalanabiliyorlar.6 yıldır kampüsteki köpeklerle gönüllü olarak ilgileniyorum. Fobisi olan çok öğrenci ve öğretim görevlisi var ve bu fobi ‘“gitsinler, köpekleri istemiyoruz’” söylemine dönüşüyor. Korktuğu için şikayet edenler köpeğin kendisine saldırdığını, ısırıldığını söylüyor ancak kameradan bakıyoruz böyle bir şey olmamış, sadece köpek havlamış. Biz fobisi olan öğrencilerin bu fobiyi yenmesi için çalışmalar yapıyoruz ama pek bir katılım olmuyor.Bizden önce burada köpekler vardı ve biz insanlar olarak onların yaşam alanına geldik ve şimdi onlardan kurtulmak istiyoruz. Böyle bir durum mümkün değil, biz bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz.Sosyal medyada “YTÜ’de köpekler toplatılsın” başlıklı hesaplar ve paylaşımlar var. bu canlar sokak hayvanı statüsündeler ve kimsenin onları buradan göndermek gibi bir yetkisi yok.Son sayıma göre üniversitemizin Yıldız kampüsünde 9, Davutpaşa kampüsünde 154 köpek var. Bunlardan 20’si yavru. Bu sayı daha önce 2019-2020 sayımında 190’dı. Kampüste bulunan köpeklerin yüzde 87’si kısır. Genel sayı düşse de köpek nüfusunun artmasıyla ilgili söylenenlerin nedeni kısırlaştırmadan kaçan köpekler. Üniversite içine bir barınak söylemidir gidiyor. Sağlıklı olan hayvanın barınakta işi yok. Isırık vakası yaşandığında çeşitli prosedürler var. Güvenlikler tutanak tutar ve hastaneye müracaat edilir. 5 yıl içinde 3 ısırık vakası yaşandı. Böyle bir durum yaşandığında köpeğin agresifliğine dair bir veteriner raporu olduğu takdirde zaten kampüste tutulmuyor.Üniversite yönetimiyle isteklerimizi belirten bir görüşme yaptık. Mama için bütçe ve sponsor bulunması ve kısırlaştırma konusunda birlikte çalışacağız.

“SCOOTER KULLANIRKEN SALDIRDILAR”

Yusuf Akçer Makine mühendisliği 1. Sınıf :

Okuldaki köpek sayısında ciddi bir artış var. Dışarıdan da çok sayıda köpek geliyor okulumuza ve bunlardan bazıları da saldırgan.

Arkadaşlarımla buluşmaya geç kaldığım için scooter’a binmiştim. O esnada 3 köpek havlayarak üstüme koşmaya başladı, ben de haliyle korktum. Panikle ayağımı köpeklere doğru salladım, savuşturmaya çalıştım ve onlar da ısırma hamlelerinde bulundular. Bunu yaşadığım anlarda zemin ıslaktı. Soğuk kanlılığımı koruyamayıp düşseydim ölümle sonuçlanabilecek bir kaza geçirebilirdim.

Köpeklerin, kampüslerin belli bir alanında bir araya getirilip oralarda kalmaları daha sağlıklı olacak. Aynı zamanda okulun içine bir veteriner kliniği açılması lazım. Hem kısırlaştırma işlemlerinin yapılması hem de olası bir durumda hızlı müdahale edilmesi için böyle bir önerimiz var.”

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“Ben hiçbir şekilde köpekten korkan bir insan değilim ama ilk kampüse geldiğim yıl ile pandemi sonrası çok farklıydı. Aşırı derecede çoğaldılar ve birbirlerine zarar veriyor bu hayvanlar, sürekli birbirleriyle kavga halindeler.Kampüs içinde tekerlekli hiçbir şeye binemiyoruz. Çünkü tekerlekli şeyler ilgilerini çekiyor ve direkt havlayarak geliyorlar, bacağa saldırmaya çalışıyorlar. Kalabalık bir ortamdansa tenha yerlerde, özellikle geceleri açken daha saldırgan oluyorlar. Bu kadar insanın söylediği bir olaya kanıt gösterin diyorlar. Okula akşam gittiğimde önce arkadaşıma canlı konum atıyorum sonrasında arayıp köpekler beni parçalarsa “gel buradan leşimi al” diyorum. Bu şekilde korkarak telefonda konuşarak kampüs içinde yürüyorum.En son elimde malzemelerimin olduğu poşet dikkatlerini çekti üzerime doğru geldiler ve ben poşeti bırakmak zorunda kaldım. Belki oynamak için üzerime geldiler ama sonuçta bana büyük korku yaşattılar. Bir köpek üzerinize geldiğinde bir problem yok ama 7-8 köpek geldiğinde ciddi problem var.Kardeşim kampüse yanıma geldi, birlikte paten sürecektik. Çocuk patenini giydi iki adım attı 10 köpek birden havlayarak kardeşime doğru koşmaya başladı. Köpekleri çok seven kardeşim şimdi köpek görünce yolunu değiştiriyor. Arkadaşım gelip onları kovaladı ve öylece kurtulduk ancak travması kaldı.Çözüm önerisi olarak kampüs içinde bir barınak bana çok mantıklı geliyor. Geniş bir alanın çitlerle çevrilip onlar için ayrılması gerekiyor çünkü her yere yayıldıklarında ciddi bir problem yaşıyoruz. Saldırgan olan köpeklerin sınırlı bir alanda yaşaması taraftarıyım.”

“GÜVENLİKLER HAYATIMI KURTARDI”

Deniz Kan Makine Mühendisliği 4’üncü sınıf :

“Bu dönemin ilk günü 16:50’de ben turnikeye kartımı basıp okula girer girmez 3 köpek üzerime koşmaya başladı. İlk önce hareket etmedim bir şey yapmazlar sandım. Daha sonra üzerlerine gidip şemsiyemle kovmaya çalıştım. Bir boşluk bulup yoluma devam edecektim bir anda 10 köpek oldu. Güvenlik görevlisi son anda yardıma koştu, yoksa ölebilirdim. Korktum ve sinir krizi geçirdim. Kendimi kampüste güvende hissetmiyorum. Çözümünü yetkililerin bulmasını istiyorum.”