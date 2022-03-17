Kampusta köpek tartışması

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Başıboş köpeklerin saldırısına uğradıklarını iddia eden öğrencilere karşılık, onları yıllardır beslediklerini ve köpeklerin zararsız olduğunu söyleyen öğrenciler arasında sosyal medya üzerinden yoğun bir tartışma yaşanıyor. Tartışma ile ilgili tarafların görüşünü aldık.

Ecen Düztaşı- İnşaat Mühendisliği 4. Sınıf: Ben 4 buçuk senedir okula geldiğimden beri kampustaki köpeklerin beslenmesi, kısırlaştırılması, sağlık kontrolleri ile bireysel olarak ilgileniyorum. Okulda çok fazla inşaat var, inşaat olunca barındıkları bölge bozuluyor ve köpekler yer değiştirmek zorunda kalıyor. Böyle olunca da köpekler arasında bölge kavgaları yaşanıyor.

Sude Alagöz- YTÜ Hayvan Hakları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı: Bu canlar sokak hayvanı statüsündeler ve kimsenin onları buradan göndermek gibi bir yetkisi yok. Sağlıklı olan hayvanın barınakta işi yok. Isırık vakası yaşandığında çeşitli prosedürler var. Güvenlikler tutanak tutar ve hastaneye müracaat edilir. 5 yıl içinde 3 ısırık vakası yaşandı. Böyle bir durum yaşandığında köpeğin agresifliğine dair bir veteriner raporu olduğu takdirde zaten kampusta tutulmuyor.

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Yusuf Akçer- Makine Mühendisliği 1. Sınıf : Arkadaşlarımla buluşmaya geç kaldığım için scooter’a binmiştim. O esnada 3 köpek havlayarak üstüme koşmaya başladı, ben de haliyle korktum. Soğukkanlılığımı koruyamayıp düşseydim ölümle sonuçlanabilecek bir kaza geçirebilirdim. Köpeklerin, kampusların belli bir alanında bir araya getirilip oralarda kalmaları daha sağlıklı olacak.