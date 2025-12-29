×
Kampta sevgilisi ile tartışan kadın kayıp olarak aranıyor

#Elif Kumal#Balıkesir Erdek#Kamp
Kampta sevgilisi ile tartışan kadın kayıp olarak aranıyor
Balıkesir’in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası’nda kamp yaparken erkek arkadaşı E.G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrılan Elif Kumal’dan (34), 1,5 gündür haber alınamıyor. Ekipler bölgede aramalarını sürdürürken, E.G.'nin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Olay, 27 Aralık gecesi Kapıdağ Yarımadası’ndaki Yukarıyapıcı Göleti çevresinde meydana geldi. İddiaya göre; gölet çevresinde kamp yapan Elif Kumal ile erkek arkadaşı E.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından gece geç saatlerde, 16 ATP 289 plakalı aracıyla kamp alanından ayrılan Kumal’dan haber alamayan E.G., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal’ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlattı. 

ARKADAŞI GÖZALTINDA 

Jandarma koordinesinde yürütülen çalışmalara, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri de katıldı. Ekiplerin dron ve özel eğitimli arama köpekleriyle Yukarıyapıcı Göleti ve çevresindeki ormanı taradığı, ancak şu ana kadar Elif Kumal'a ya da aracına ait herhangi bir iz bulunamadığı öğrenildi. Kumal’ı bulmak için çalışmalar sürerken, E.G.’nin ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Erdek Cumhuriyet Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

