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Kampta boğuldular

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#Mersin#Silifke#Mersin Valiliği
Kampta boğuldular
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 07:00

Mersin’in Silifke ilçesinde gençlik kampında denize girip, akıntıya kapılan 6 öğrenciden Cemal Emre Kurt (17) ve Mehmet Erdem Akdeniz (17) boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren Alperen Bayraktar (17) ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

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Susanoğlu Mahallesi’ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Maliye Gençlik  Kampı’nda dün 14.30 sıralarında Ankara Sincan Erkunt Çıraklık Eğitim Okulu öğrencileri denize girdi.

ŞERİDİ AŞMIŞLAR

Denizde akıntıya kapılan 6 öğrenciden üçü kurtarılırken  diğerleri için Sahil Güvenlik’ten yardım istendi. Alperen Bayraktar bir süre sonra sudan çıkarılıp, hastaneye götürüldü. Denizde açığa doğru sürüklenen diğer iki öğrenci Mehmet Erdem Akdeniz ve Cemal Emre Kurt ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sudan çıkarılarak, ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Akdeniz ve Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bayraktar’ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamada 6 öğrencinin güvenlik şeridini aşarak açılmalarıyla olayın yaşandığı belirtildi.

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#Mersin#Silifke#Mersin Valiliği

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