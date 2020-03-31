Kampanyaya destek yağdı

TOBB

Hisarcıklıoğlu "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına TOBB olarak 10 milyon lira destek vereceğiz." açıklamasında bulundu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP

TBMM Başkanı Şentop, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 maaşıyla katılacağını açıkladı

MHP BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum." dedi.

SARAÇ VE YÖK ÜYELERİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleriyle Milli Dayanışma Kampanyası'na birer aylık maaşlarıyla destek verdi.



AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Milli Dayanışma Kampanyası"na 3 maaşını bağışladı.

İŞ DÜNYASINDAN "MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI"NA DESTEK

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, TİM ailesi olarak 15 milyon TL katkı sunacaklarını duyurdu.



Gülle, paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na; 95 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu TİM ailesi olarak 61 İhracatçı Birliğimiz ile 15 milyon TL destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Türkiye'nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası olarak 5 milyon TL katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Milli Dayanışma Kampanyası ile gün birlik olma günü, gün beraber Türkiye olma vaktidir." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nin (ASKON) Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

"Değerli üyelerimiz, içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın başlatmış olduğu 'Milli Dayanışma Kampanyası'na ASKON olarak tüm şubelerimiz ve üyelerimiz ile gönülden destek veriyoruz. Dün olduğu gibi bugün de siz kıymetli üyelerimizin destekleri ile ASKON ailesi olarak bu kampanyada en güçlü bir şekilde yer alacağımıza inancımız tamdır. Haydi ASKON ülkemiz için, milletimiz için ASKON Milli Dayanışma Kampanyası?"

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal da Twitter'dan yaptığı yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, ben de bu ayki maaşımla katılıyorum. Başta yönetici arkadaşlarım olmak üzere, Türk Telekom ailemizin değerli fertlerini de kendi imkanları doğrultusunda desteğe davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, AK Parti Genel Başkan yardımcılarından Mehmet Özhaseki 5, Hamza Dağ 3 maaşını bağışladı.

KOCAELİ



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve bazı ilçe belediye başkanları maaşlarını bağışlayarak kampanyaya destek verdi. Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdiğini belirterek, "Ben de 6 aylık maaşımı bağışlıyorum." ifadesini kullandı.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman 1 aylık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 3 aylık, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım 1 aylık, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan 1 aylık, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü 2 aylık, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün 3 aylık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt 1 aylık, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir 1 aylık ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da 2 aylık maaşlarını bağışlayarak, kampanyaya destek verdi.

ZONGULDAK

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.

Alan, Twitter hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını gönülden destekliyor, bir aylık maaşımı #MilliDayanışmaKampanyası'na bağışlıyorum. Hiçbir virüs bizim, birliğimizden beraberliğimizden güçlü değildir." ifadelerini kulandı.

KARABÜK

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.

Polat, sosyal medya hesaplarından, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına ben de destek veriyor ve bir aylık maaşımla katılıyorum." şeklinde paylaşımda bulundu.

BARTIN

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.

Uzun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu kampanyaya ben de bir aylık maaşımla destek veriyorum. İnanıyorum ki bu zor zamanları milletimizin birlikteliği ve azmi ile arkamızda bırakacağız." ifadelerini kullandı.

BOLU

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.

Alişarlı, Twitter hesabınan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, bir maaşımı bağışlayarak katılıyorum." ifadesini kullandı.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise kampanyaya 2 aylık maaşını bağışlayarak destek olduğunu duyurdu.

Allar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Daima hayırda yarışan Gerede'mizin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başlatmış olduğu #bizbizeyeteriz kampanyasına en güçlü desteği vereceğinden en küçük endişemiz yok. Rabb'im devletimize milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3 aylık maaşını bağışladığını duyurdu.