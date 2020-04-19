Kampanya yapan tüm belediyeler soruşturuluyor

İzinsiz kampanya yürüttüğü iddiasıyla inceleme başlatılan, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin’in de olduğu belediyeler için mülkiye başmüfettişleri görevlendirildi. Müfettişlerin inceleme yapıp rapor hazırlayacağı, gerekli görülürse belediye başkanlarına soruşturma açılacağı kaydedildi.