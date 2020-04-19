ANKARA
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Kampanya yapan tüm belediyeler soruşturuluyor
İçişleri Bakanlığı, “yardım kampanyalarının izinsiz başlatılması”, “izinsiz toplanan yardımların iade edilmemesi” ve “genelgeye rağmen yardımların toplanmaya devam etmesi” gerekçeleriyle belediyelerle ilgili inceleme başlattı.
İzinsiz kampanya yürüttüğü iddiasıyla inceleme başlatılan, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin’in de olduğu belediyeler için mülkiye başmüfettişleri görevlendirildi. Müfettişlerin inceleme yapıp rapor hazırlayacağı, gerekli görülürse belediye başkanlarına soruşturma açılacağı kaydedildi.
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