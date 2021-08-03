‘Kampanya devleti aciz göstermek için’

Altun, sosyal medyadan “HelpTurkey” başlığıyla başlatılan yardım kampanyasıyla ilgili “StrongTürkiye” etiketiyle Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Bu akşam itibarıyla yurtdışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edeceğiz. Sosyal iletişim platformlarında yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir. Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim.”

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