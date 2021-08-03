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ANKARA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Kampanya devleti aciz göstermek için’

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‘Kampanya devleti aciz göstermek için’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yurtdışından ve tek merkezden organize edilen yardım kampanyasının ideolojik saiklerle, devleti aciz göstermek amacıyla başlatıldığını belirtti.

Altun, sosyal medyadan “HelpTurkey” başlığıyla başlatılan yardım kampanyasıyla ilgili “StrongTürkiye” etiketiyle Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Bu akşam itibarıyla yurtdışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet-millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edeceğiz. Sosyal iletişim platformlarında yayılan bilgilerin büyük çoğunluğu yalan haberdir. Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim.”

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