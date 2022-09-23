Kamp mesaisi başladı

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CHP Lideri’ne, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de eşlik etti. Kılıçdaroğlu bugün saat 10.30’da basın mensuplarına açıklamada bulunacak. Basına kapalı olarak gerçekleşecek toplantılarda ekonomi, dış politika ve seçim güvenliği ve seçmen listeleri konularında sunumlar yapılacak. Ayrıca marka uzmanları sunum yaparak milletvekillerine ‘değişim tüyoları’ da verecek.

Cumartesi günü, çeşitli sunumlar ve istişarelerin ardından Kılıçdaroğlu bir değerlendirmede bulunacak. Kılıçdaroğlu’nun 2 Ekim’de kendisinin ev sahipliğinde yapılacak 6’lı masa buluşması öncesinde bu konuda milletvekillerine sıkıntı yaratacak beyanlara karşı uyarılarda bulunacağı da belirtiliyor. Kılıçdaroğlu aynı akşam Agora Antik Kent’te düzenlenecek olan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından İzmir’e verilen 2022 Avrupa Ödülü’nün törenine katılacak. Seçim ve sandık güvenliğine ilişkin sunumların yapılacağı kampta milletvekillerinin görüş ve önerileri de alınacak.