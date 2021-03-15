Kamil Kumanlıoğlu kimdir? Tıp dünyasını yasa boğan ölüm

Prof.Dr. Kamil Kumanlıoğlu 1957 yılında İzmir‘in Karşıyaka İlçesinde doğdu. Orta öğrenimini 1974 yılında Karşıyaka Erkek Lisesinde tamamladı. 1980 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İç Hastalıkları Anabilim Dalında ilk ihtisasına başladı. İç Hastalıkları ihtisas süresini tamamladıktan sonra Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda 1985 yılında başladığı ikinci ihtisasını 1988 yılında tamamlayıp Nükleer Tıp Uzmanı unvanını aldı. Sırasıyla 1993 yılında Doçent, 1999 yılında Profesör oldu.

Prof. Dr. Kumanlıoğlu 2001-2004 yılları arasında Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı, 2011-2014 yılları arasında Tıp Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürüttü.

Nükleer Tıp ve Akciğer Kanseri ile ilgili ulusal ve uluslararası derneklerin ve Türk Kardiyoloji Derneğinin üyesi olan Prof. Dr. Kamil Kumanlıoğlu, Türkiye Nükleer Tıp Derneği Etik Komisyon Başkanıdır.

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